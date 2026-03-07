Citan a un acusado de vender ketamina, MDMA y cocaína en un festival de reggaeton en Mallorca

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primeria de la Audiencia Provincial celebra este jueves, a las 10.15 horas, la vista previa del juicio contra un acusado de vender droga en un festival de reggaeton en el municipio mallorquín de Can Picafort.

La Fiscalía solicita que el procesado sea condenado a una pena de cinco años de prisión y una multa de 1.500 euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Según el escrito de acusación, el 16 de julio de 2023 el acusado se encontraba en el recinto del festival y llevaba consigo varias bolsas con droga y pastillas para vender.