Citan a un acusado de violar a una mujer en una villa en Eivissa

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (09.15 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de violar a una mujer en una villa en la isla de Eivissa.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2023 cuando el acusado entró a la habitación de la víctima y la violó.

El Ministerio Público considera al acusado autor de un delito de agresión sexual y pide una pena de dos años de prisión.

El procesado ha entregado a la víctima una indemnización de 100.000 euros por los daños morales.