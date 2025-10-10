Citan a declarar a Mercedes Garrido por una denuncia de acoso laboral cuando era consellera

Archivo - La diputada y exconsellera socialista, Mercedes Garrido. - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de instrucción ha citado a la diputada socialistas Mercedes Garrido en el marco de una denuncia presentada contra ella por acoso laboral supuestamente cometido cuando era consellera.

La declaración de Garrido está prevista para noviembre y la denuncia va dirigida también contra el que fuera vicepresidente y conseller Juan Pedro Yllanes, según ha publicado este viernes el diario 'Última Hora' y ha podido confirmar Europa Press.

La denunciante es una funcionaria que ha sido alto cargo con el PP en Mallorca y que trabajó anteriormente en la Vicepresidencia del Govern. En aquel momento se había sentido acosada e inicialmente llevó el caso al Contencioso Administrativo, instancia en la que ya perdió un recurso. El Defensor del Pueblo también archivó su caso.

La funcionaria ha acudido ahora a las instancias penales y ha presentado una denuncia contra otros empleados públicos y los exconsellers como responsables de los departamentos.

Fuentes socialistas han señalado que Garrido está tranquila ante la citación a declarar y confían en el archivo, como ya sucedió en las instancias precedentes.