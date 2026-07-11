Citan a un miembro de los Pelúos por propinar a una brutal paliza a un integrante del clan rival de los Sheriff

Archivo - Sede del TSJIB y de la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha citado este lunes a una vista previa al juicio a un miembro del clan de los Pelúos acusado de propinar, junto a otros miembros de su grupo, algunos ya condenados por otros hechos y otros huidos, una brutal paliza a un integrante del clan rival de los Sheriff en el verano de 2022.

La Fiscalía acusa al procesado de tentativa de homicidio y pide que sea condenado a diez años de prisión. Estos hechos ya fueron objeto de un juicio el año pasado que acabó con una condena contra varios miembros de los Pelúos.

Según el escrito de la fiscal, el 6 de agosto de 2022, uno de los acusados --ya condenado-- se encontró con la víctima en un establecimiento comercial, momento en que le amenazó y le reclamó una deuda. Para este hombre, Fiscalía reclama dos años más de prisión por las amenazas.

Al día siguiente, el ahora procesado con otros ya condenados o huidos, armados con palos y una gran piedra, asaltaron a la víctima en un callejón y le propinaron una brutal paliza.

En un momento dado la agresión cesó y la víctima pudo llegar a su casa, donde cayó semiinconsciente antes de ser trasladado al Hospital Son Espases. Recibió el alta unas tres semanas después.

El Ministerio Público señala que las lesiones sufridas por la víctima hubieran provocado su muerte si no hubiera sido intervenido inmediatamente. En concepto de daños y responsabilidad, Fiscalía reclama más de 40.000 euros.