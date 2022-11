Ciudadanos exige enterrar residuos cárnicos en Milà hasta que la incineración sea asumible

MENORCA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Ciudadanos en el Consell de Menorca, Eugenio Ayuso, ha exigido este miércoles que se permita el enterramiento de residuos cárnicos de categorías 2 y 3 en el vertedero de Milà hasta que su incineración pueda hacerse a un precio asumible y no desproporcionado para los mataderos de la isla.

Ayuso ha subrayado que su formación está de acuerdo en que la salida ideal para estos es la incineración, pero ha remarcado que Menorca "no dispone en estos momentos de unas instalaciones adecuadas que posibiliten esa opción a un precio razonable". "No queda otra que permitir que sean enterrados hasta que existan las instalaciones apropiadas para ello", ha manifestado.

En ese sentido, el conseller de Cs ha explicado que, mientras la tarifa de enterramiento se encuentra en unos 40 euros por tonelada, la de incineración supera los 820 euros por tonelada, lo que hace de la segunda opción "algo inviable" para los mataderos de la isla.

Ayuso ha avanzado que su partido presentará una propuesta en el pleno insular del próximo lunes a través de la cual requieren al Consorcio de Residuos y Energía de Menorca que admita el enterramiento para los subproductos cárnicos de tipo 2 y 3, tal y como está recogido en la normativa de Zonas Remotas desde 2014, que está actualmente vigente, ha señalado.

"El equipo de gobierno de la institución insular no puede ignorar esta petición ya que la norma en la que se basan para no permitirlo, el Plan Director de Gestión y Prevención de Residuos de Menorca, tiene una norma superior jerárquica, un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, en virtud del cual, y según han señalado tanto el Tribunal Superior de Justicia de Baleares como el Tribunal Supremo, hasta que no haya una alternativa a un precio asumible y no desproporcionado, debe facilitarse el enterramiento de los subproductos procedentes de los mataderos", ha concluido.