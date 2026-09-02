Archivo - Peatonalización de El Born, de Ciutadella - CAEB - Archivo

MENORCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciutadella tendrá que permitir el retorno del tráfico de vehículos en la plaza del Born después de que la justicia haya desestimado su recurso contra la sentencia que dejaba sin efecto su peatonalización.

Así lo ha determinado un juzgado de lo contencioso-administrativo en una resolución conocida este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Una vez acabada la vía judicial, el Ayuntamiento deberá acatar la orden del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y reabrir la céntrica plaza al tráfico rodado.

Está previsto que el equipo de gobierno ofrezca explicaciones sobre la resolución judicial en una rueda de prensa convocada para este jueves.

La Sala de lo Contencioso Administrativa del TSJIB dictó el pasado mayo una sentencia que dejó sin efecto las actuaciones adoptadas entorno a la peatonalización de la plaza des Born de Ciutadella de Menorca.

El Tribunal, de este modo, estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por un grupo de empresarios del municipio contra la decisión del Tribunal de Instancia de Palma plaza 4 de la Sección de lo Contencioso Administrativo que rechazó la adopción de dicha medida cautelar que implicaba dejar sin efecto las actuaciones llevadas a cabo por el consistorio de Ciutadella.