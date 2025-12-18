Coca-Cola impulsa el emprendimiento femenino en Baleares: talleres y ponencias sobre IA aplicada a los negocios

Coca-Cola y la Cambra de Comerç de Mallorca forman a empresarias en la aplicación de la IA a los negocios - COCA-COLA

PALMA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Coca-Cola y la Cambra de Comerç de Mallorca han organizado una jornada de formación sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios dirigida a empresarias y emprendedoras de Baleares.

Se trata de una sesión 'pop-up' de la novena edición de GIRA Mujeres, el programa impulsado por la compañía a nivel nacional para acompañar a mujeres de desean lanzar un proyecto, consolidar su negocio o redefinir su trayectoria profesional.

El encuentro, según ha informado Coca-Cola en un comunicado, ha contribuido a fomentar el emprendimiento femenino a través de una formación accesible, contenidos prácticos y ponencias inspiradoras, así como la creación de redes de contacto y de apoyo.

La vicesecretaria general de Cambra de Comerç, Susana Munar, y el responsable de comunicación de Coca-Cola Europacific Partners en Baleares, Gabriel Mulet, han sido los encargados de dar la bienvenida institucional al encuentro. En sus intervenciones han puesto en valor el emprendimiento femenino, la innovación y el desarrollo económico local.

"Para la Cambra de Comerç es un placer acoger una nueva edición de GIRA Mujeres, un evento inspirador que busca fomentar la creación de redes, visibilizar el talento de las mujeres y generar oportunidades de colaboración. En esta edición nos hemos centrado en la inteligencia artificial para explorar herramientas y aplicaciones que potencien su desarrollo profesional y empresarial", ha dicho Munar.

Mulet, por su parte, ha destacado que la iniciativa "se ha convertido en un referente para apoyar a las emprendedoras" de Baleares. "Este tipo de encuentros son clave para que las mujeres puedan encontrar la inspiración y los recursos necesarios para lanzar y consolidar sus proyectos", ha sostenido.

PONENCIAS Y TALLERES

La sesión ha incluido ponencias, talleres y mesas redondas que han puesto el foco en los retos y ventajas de integrar la inteligencia artificial (IA) en la gestión empresarial.

Este ha sido un aspecto en el que ha puesto especial énfasis la socia fundadora de Glad to Link y presidenta de GSBit, Margarita Martínez. Su ponencia se ha centrado en cómo esta nueva tecnología puede optimizar procesos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento en los negocios de cualquier sector.

El encuentro también ha contado con la participación de profesionales del ámbito tecnológico y emprendedor del archipiélago, quienes han participado en la mesa redonda 'Del algoritmo al éxito: usa la tecnología con cabeza y corazón'.

Bajo la moderación de la socia fundadora de AnySolution, Dolores Ordóñez, la sesión ha contado con las intervenciones de la fundadora y directora general de Sublime Oils, Antonia Álvaro, la delegada de Aubocassa, Tiffany Blackman, y la socia fundadora de Mindai IA Agency, Inés Navarro.

Las tres han compartido experiencias reales, buenas prácticas y aprendizajes derivados de la adopción de herramientas de inteligencia artificial.

"Es un placer participar en una nueva edición de un evento que se ha consolidado como un encuentro de referencia para visibilizar talento en femenino. Un evento en el que destacadas profesionales y nuevas emprendedoras comparten sus experiencias sobre temas de actualidad", ha dicho Ordóñez.

La directora de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Consell de Mallorca, Ana Ferriol, ha sido la encargada de realizar la clausura del acto, en el marco del apoyo de la institución insular al desarrollo de este tipo de iniciativas.

El cierre del evento también ha contado con un 'Aperitivo Coca-Cola', un espacio en el que los asistentes han tenido la oportunidad de tejer relaciones profesionales, ampliar su red de contactos e intercambiar ideas.

NUEVE AÑOS "ROMPIENDO BARRERAS"

En esta IX edición de GIRA Mujeres, el programa ha contado con la participación activa de alrededor de 1.000 mujeres de toda España, quienes han recibido formación en capacitación y desarrollo de habilidades esenciales para el emprendimiento.

Además, en esta edición, la iniciativa ha dado un paso más en su compromiso con las mujeres que desean expandir sus horizontes profesionales más allá de los sectores tradicionales.

En sus dos itinerarios, el programa fomenta la integración en sectores clave, como las tecnologías digitales o el emprendimiento social, que representan una oportunidad crucial de crecimiento y sostenibilidad para sus negocio.

A lo largo de estos años Coca-Cola ha conformado un programa de alianzas con el respaldo de entidades como Fundación Nantik Lum, Autónomas por la Igualdad, Dona Activa, AlmaNatura e Impact Hub.

Todo ello ha consolidado a GIRA Mujeres como un catalizador de cambio que aborda la reducción de las brechas de género y la construcción de un emprendimiento femenino transformador en toda España.