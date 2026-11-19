Archivo - El director general de IB3, Josep Codony, en el Parlament. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de IB3, Josep Codony, ha confiado en alcanzar un acuerdo este viernes con el comité de empresa del ente público para desconvocar la huelga indefinida convocada a partir de este domingo.

"A medida que se acercan las elecciones a alguien le interesa más una huelga que un acuerdo, yo quiero un acuerdo", ha deslizado el director este jueves en la Comisión de Control de IB3 en el Parlament.

Este viernes la dirección de IB3 mantendrá una reunión en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) con el comité de empresa. "Espero y creo que podemos llegar a un buen acuerdo por ambas partes", ha afirmado.

Según ha defendido, su dirección y el Govern han hecho "un esfuerzo titánico" para poder dar este tema por cerrado a finales de noviembre, fecha que se estableció para entregar la relación de los puestos de trabajo.

A su entender, la huelga se ha convocado antes de que finalice este plazo y diez días después de que el comité de empresa manifestara su voluntad de seguir negociando.

Codony ha remarcado que no considera que la huelga "sea política", aunque ha acusado al PSIB de "empujar" para que se produzca. "La voluntad es cerrar la integración a final de año, estamos dentro de los plazos y el comité lo sabe", ha añadido.

Por otro lado, el director de IB3 ha explicado que las principales medidas implantadas hasta ahora relacionadas con el proceso de integración del personal han supuesto un coste de más de 5 millones de euros.

Así lo ha dicho al ser preguntado por la diputada de Vox Manuela Cañadas, quien ha cargado contra la expresidenta del Govern, Francina Armengol, por "hacer una promesa que pagan cada año los ciudadanos de Baleares".

La sesión de la Comisión ha comenzado con el rechazo a dos solicitudes de comparecencia de la directora de contenidos de Informativos, Silvia Pol, con los votos contrarios de PP y Vox.

MÉS per Mallorca y el PSIB habían pedido esta comparecencia a raíz de varias denuncias del comité de empresa sobre decisiones de la dirección que "afectaban a la credibilidad y rigurosidad" del ente público.

Desde el PP han justificado su voto en contra en que es el director de IB3 el que da explicaciones sobre el funcionamiento de ente. "Compartimos la necesidad de garantizar la independencia, el rigor, la imparcialidad y el pluralismo de los informativos", ha subrayado la diputada 'popular' Sandra Palau.

La ecosoberanista Marta Carrió ha reclamado al director que se recupere el requisito del nivel C1 de catalán en las próximas convocatorias de redactores. También ha criticado dos entrevistas a miembros del PP y de Vox en un programa de IB3 Ràdio.

De su lado, Codony ha explicado que el B2 que se pide actualmente "hace más de tres años que está" y que es el nivel que marca la ley de personal de la Comunidad Autónoma de Baleares. "Es un equilibrio razonable entre la exigencia que ustedes ponen y la necesidad que tiene IB3", ha dicho a Carrió.

Sobre las entrevistas a portavoces de Vox y PP en la radio, el director de IB3 ha defendido que la Junta Electoral ha dado la razón al ente público y ha desestimado la denuncia de MÉS per Mallorca en este sentido.

Igualmente, ha defendido el tratamiento que los informativos han dado al caso del uso de los coches oficiales por parte del vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ante las críticas de la diputada socialista Pilar Costa.

Según esta parlamentaria, IB3 fue de los pocos medios de comunicación que el día en que se conoció que la Fiscalía había presentado una querella contra Bestard no emitió las reacciones de los grupos políticos, en concreto, del suyo.

Codony ha insistido varias veces en que IB3 ha informado "cuando tocaba y cómo tocaba". En cuanto a la reacción del PSIB a la querella, ha argumentado que esta se hizo tras el minuto de silencio en homenaje a la mallorquina fallecida en el accidente ferroviario de Urda y que "no era momento de recoger declaraciones sobre este tema".