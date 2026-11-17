Archivo - Varios manifestantes de Núcleo Nacional se concentran a las puertas de la embajada de Marruecos. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Deontología del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) estudia posibles medidas por la presencia de un abogado a uno de sus actos en Eivissa, con un polo de la organización neonazi Núcleo Nacional.

El decano del Icaib, Martín Aleñar, ha confirmado que el inicio de estas diligencias, al ser preguntado por este episodio que se produjo en una entrega de premios, en la que el abogado que llevaba esta prenda fue reconocido.

Los hechos se remontan al mes de octubre, cuando el colegio celebró un acto en su sede de Eivissa en el que entregaba una insignia a los letrados que llevaban 25 años en el ejercicio de la profesión y uno de ellos acudió con un polo que lucía el logo de Núcleo Nacional.

De hecho, quien le entregaba esta distinción fue el propio Aleñar pero este ha apuntado este martes que "no conocía" el significado de la ropa que llevaba este abogado.