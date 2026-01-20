Ingenieros de caminos de Baleares expresan su "máxima cautela" ante las posibles causas del accidente ferroviario

Imagen de la zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde han comenzado los trabajos de recuperación de los mismos. - Joaquin Corchero - Europa Press

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares ha manifestado su "máxima cautela" ante las posibles causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en Córdoba.

En un comunicado, desde el Colegio han advertido que especulación sobre el origen del suceso, sin un conocimiento directo de la infraestructura de alta velocidad implicada, sin datos objetivos ni información contrastada, "carece de rigor técnico y no contribuye al esclarecimiento de los hechos".

En este momento, han considerado que la prioridad debe centrarse en la adecuada gestión de la emergencia, en la coordinación eficaz de los servicios de intervención y de los medios materiales necesarios, así como en la localización de las personas aún desaparecidas, con el fin de mitigar, en la medida de lo posible, el sufrimiento de sus familias.

El Colegio permanecerá atento a las conclusiones que emanen del análisis técnico realizado por los expertos ferroviarios, integrados en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

"Dichas conclusiones serán fundamentales para identificar, en su caso, posibles deficiencias y promover en el futuro las mejoras necesarias en la infraestructura o en los sistemas asociados, siempre desde el rigor técnico y el conocimiento experto", han concluido.