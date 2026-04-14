El comercio de Mallorca se apaga: la falta de relevo y las cargas fiscales ponen en jaque al sector

Cartel de liquidación por cierre. - PIMECO

PALMA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha alertado de un cierre continuo de comercios en Mallorca por la falta de relevo generacional, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el incremento progresivo de las cargas fiscales que afectan a los autónomos propietarios de establecimientos.

Negocios como La Veneciana, actualmente en fase de liquidación; la papelería Verd en Blau, en Son Ferriol, en búsqueda de traspaso; el cierre del restaurante Ca n'Angela, o Calzados Marcos, que cesa su actividad por falta de relevo tras la jubilación del dueño, son algunos ejemplos de comercios que están desapareciendo, según ha indicado la patronal.

La asociación ha asegurado que no se trata de casos aislados, sino de un "goteo constante" de cierres, nuevas aperturas con dificultad y una elevada rotación de locales en cortos periodos de tiempo, lo que evidencia, a su juicio, la "fragilidad" del comercio local.

Además, Pimeco ha destacado que esta situación se está dejando notar más en determinadas actividades debido a la reducción de márgenes, el incremento de costes -alquiler, suministros y personal- y los cambios en los hábitos de consumo, aunque asegura que también afecta al resto del comercio.

Asimismo, ha lamentado que la falta de relevo generacional está provocando la desaparición de establecimientos históricos sin continuidad, en un entorno que describe como cada vez más exigente y con menor rentabilidad.

Desde la patronal han señalado también que el incremento progresivo de las cargas fiscales que afectan a los autónomos propietarios y que están incrementando los costes dificultan aún más la viabilidad de muchos negocios.

"Este proceso no solo tiene un impacto económico, sino también estructural, ya que la desaparición del pequeño comercio está derivando en una mayor concentración de la actividad en menos operadores, reduciendo la diversidad comercial y debilitando progresivamente el papel de la clase media en la economía local", han explicado.

Finalmente, la asociación ha asegurado que es necesario impulsar medidas que permitan mejorar la competitividad del pequeño comercio y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. "El sector insiste en que está en juego no solo la continuidad de los negocios, sino también el modelo económico y social de Mallorca, donde el comercio local desempeña un papel esencial en la vida de barrios y municipios", han concluido.