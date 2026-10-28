El comité de empresa de SFM exige que la seguridad "ocupe un lugar prioritario" en la circulación ferroviaria

Accidente ferroviario de Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha exigido que la seguridad "ocupe un lugar prioritario" en la circulación ferroviaria tras el accidente que ha sucedido este miércoles en la provincia de Toledo.

En un comunicado, los representantes de los trabajadores han trasladado sus condolencias a los familiares de las personas que han fallecido en el accidente de tren y ha mostrado su apoyo a las personas heridas y a los afectados por esta tragedia.

A la espera de que la investigación esclarezca las causas del accidente, el comité de empresa ha recordado que la seguridad ferroviaria debe ser siempre "una prioridad absoluta" y estar "por encima de cualquier otra consideración".

En este sentido, han recordado que en otras ocasiones ya han trasladado sus preocupaciones y reclamaciones relacionadas con la seguridad en la circulación, las necesidades de personal, la cobertura de puestos esenciales y la atención a las incidencias comunicadas por los trabajadores.

"Consideramos imprescindible que estas cuestiones no decaigan, que reciban respuestas concretas, con los medios humanos y técnicos necesarios, una prevención efectiva y órganos de participación y seguimiento que funcionen adecuadamente", han agregado.

Desde el comité de empresa han señalado que continuarán trabajando y exigiendo que la seguridad ferroviaria "ocupe el lugar prioritario que le corresponde, tanto para proteger a los trabajadores, como a las personas usuarias del servicio".