La compañía Iguana Teatre celebrará este sábado su 40 aniversario con la presentación de un libro y un documental

Presentación del acto para conmemorar el 40 aniversario de Iguana Teatre - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Iguana Teatre celebrará este sábado en el Teatre del Mar una jornada para conmemorar sus 40 años de trayectoria con la proyección de un documental y la presentación de un libro, entre otras actividades.

El programa de la efeméride ha sido presentado este jueves, también en el Teatre del Mar, con la asistencia del coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, según ha trasladado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Los actos de celebración comenzarán a las 19.00 horas, con la bienvenida a los asistentes y la presentación del libro '40 anys d'Iguana Teatre', a cargo de Damià Pons y Carme Planells.

Seguidamente, a las 20.00 horas, se proyectará el documental 'Obrint camí. 40 anys d'Iguana Teatre', que será presentado por la directora de Nova Produccions, Paula Serra, y el director de Comunicación y Medios Digitales de IB3, Esteban Ramón.

Durante su intervención, el coordinador municipal ha trasladado, la enhorabuena a la compañía y ha subrayado que "difícilmente se podría entender la historia del teatro moderno en Mallorca" sin la contribución de esta compañía.

En esta línea, ha destacado que Iguana Teatre "supo romper con los convencionalismos escénicos y defender una propuesta innovadora que ha captado poderosamente la atención de varias generaciones de espectadores".

El documental que se presentará, dirigido por Nofre Moyà y producido por el ente autonómico en colaboración de Nova Produccions e Iguana Teatre, hace un recorrido por la historia de la compañía desde sus inicios hasta la actualidad, a través de imágenes de archivo, fragmentos de espectáculos y testimonios de figuras destacadas de la escena cultural y teatral contemporánea.

Fundada en 1985, Iguana Teatre ha llevado adelante más de 50 espectáculos y ha completado un número superior a las 2.500 funciones, reuniendo a casi un millón de espectadores sumando las funciones de sala y las que se han desarrollado en la calle.

Al margen de la gran repercusión que sus propuestas han conseguido en Baleares, ha destacado el Ayuntamiento, el grupo ha presentado sus montajes en otros lugares del país, así como en Italia, Portugal, Andorra, Argentina, Uruguay o Gran Bretaña.

Entre las distinciones que ha recibido en el transcurso de sus cuatro décadas de actividad escénica, cabe destacar la Medalla d'Or de la Ciutat de Palma (2025); el premio Ciutat de Palma por la obra 'Llum trencada' (2018); el reconocimiento honorífico de la Associació de Teatres i Auditoris Públics de les Illes Balears (Atapib, 2016), o el galardón honorífico de los premios Escènica (2010).

A la presentación del acto han asistido también la consellera insular de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca; el director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló; la directora de Producción de IB3, Raquel Aguilera; y, en representación de Iguana Teatre, Jordi Banal, Pere Fullana y Carles Molinet.