Completado sin incidentes el desalojo judicial de Casa Lola, en Eivissa

Archivo - Habitantes de un campamento desalojado en Eivissa. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desalojo judicial de Casa Lola (Sant Josep, Eivissa) ha finalizado este martes sin incidentes, según ha explicado la representación legal de la propiedad.

A primera hora, los agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, así como un equipo de los servicios sociales municipales, se han personado en la finca para iniciar el operativo.

Los letrados de la propiedad, el despacho Rodríguez Tur Abogados, confirmó este lunes que se iba a desalojar la finca y que la propiedad iba a desplegar seguridad privada y precintará y tapiará el inmueble para impedir nuevas ocupaciones ilegales, con el objetivo de recuperar la finca, proceder a su limpieza y rehabilitación y devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona.

De esta forma se cumple con la resolución dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa.

Los letrados señalaron que con el desalojo se termina con una situación de ocupación ilegal que se ha prolongado durante meses y que ha provocado numerosos incidentes, altercados, agresiones, incendios e incluso el fallecimiento de una persona.