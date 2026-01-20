Comprar una casa en un entorno urbano en Baleares es un 38% más caro que en una zona rural, según idealista

Archivo - Vista general de Llucmajor - AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR - Archivo

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Comprar una casa en un entorno urbano en Baleares es un 38% más caro que hacerlo en una zona rural, según el análisis del mercado de la vivienda de idealista.

Según este informe, en las Islas el precio medio de la vivienda usada a la venta en zonas urbanas, aquellas con más densidad de población, alcanza los 5.246 euros/m2 de media a cierre de 2025, mientras que los entornos rurales, menos poblados y con otro tipo de viviendas, se encuentra de media en los 3.801 euros/m2.

En cuando a la demanda, de media, a cierre de 2025, el 57% de la demanda en las Islas se dirigía a entornos urbanos, frente al 43% hacia zonas rurales.

En el conjunto del país, Madrid encabeza la lista con la mayor brecha de precios de la vivienda entre zonas urbanas y rurales, alcanzando un 131% de diferencia, seguida por Álava (126%) y Salamanca (115%).

Completan el grupo de provincias con mayores desigualdades Cáceres (114%) y Valladolid (102%), marcadas, sobre todo, por los precios bajos de las casas en los entornos rurales, la mayoría por debajo de los 1.000 euros/m2.