La compraventa de viviendas en Baleares empeora y baja un 9,5% en enero

Archivo - Construcción de un bloque de viviendas. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La evolución de la compraventa de viviendas en Baleares en enero empeora y desciende un 9,5% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 1.197 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 8,4% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en enero en Baleares, 1.182 se realizaron sobre viviendas libres y 15 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 266 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 931 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En enero se realizaron un total de 1.929 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.197 compraventas, 239 fueron herencias, 160 donaciones y cuatro permutas.

En total, durante enero se transmitieron en Baleares 3.839 fincas urbanas a través de 2.340 compraventas, 515 herencias, 304 donaciones, 7 permutas y 673 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 821 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 211 herencias, 304 compraventas, 105 donaciones, ocho permutas y 193 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Navarra es la comunidad donde mejor se comportó en enero la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 20,55% seguida de La Rioja, un 11,75% más, y País Vasco (+9,15%). En el lado contrario del ranking se sitúan Canarias, Madrid y Asturias con caídas del 21,94%, 19,65% y del 14,72%, respectivamente