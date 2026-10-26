La compraventa de viviendas en Baleares mejora en agosto, pero cae un 3,8%

Archivo - Viviendas en construcción. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Baleares en agosto ha descendido un 3,8% respecto al mismo mes del año anterior hasta un total de 1.006 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en Baleares, 992 se realizaron sobre viviendas libres y 14 sobre inmuebles de protección oficial.

Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 176 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 830 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 1.638 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.006 compraventas, 214 fueron herencias, 133 donaciones y dos permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Baleares 2.993 fincas urbanas a través de 1.807 compraventas, 390 herencias, 231 donaciones, cinco permutas y 560 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 651 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 197 herencias, 246 compraventas, 83 donaciones, cuatro permutas y 121 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla - La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente.