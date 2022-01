De la Concha recuerda que es la OMS quien alerta del "exceso de productos cárnicos" tras las declaraciones de Garzón

PALMA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Mae de la Concha, ha evitado valorar las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la producción y exportación de carne en España, aunque ha recordado que es la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) quien advierte sobre "el exceso de productos cárnicos".

Así se ha expresado la consellera en declaraciones en el programa 'Al dia' de Ib3 Ràdio recogidas por Europa Press. "No he leído el artículo, no puedo opinar, pero sí recuerdo otras declaraciones que ha hecho en relación al consumo de carne y es la OMS quien alerta sobre el exceso".

Con todo, ha señalado que "cuando se habla de excesos de productos cárnicos", se habla "de muchas otras cosas", como de ultraprocesados o de productos "de calidad más discutible".

"Como dice la OMS, probablemente en Europa se consume más carne de la que deberíamos, pero se trata de consumir carne de calidad, de proximidad, de rebaños y con condiciones como las de Baleares", ha insistido.

En este sentido, ha considerado que "cuando Garzón alerta sobre ciertas prácticas", se refiere más bien a las que suceden en "macrogranjas, que en Baleares no existen", ha concluido.