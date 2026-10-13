Condenado por agredir sexualmente a una mujer mientras dormía en Palma. - EUROPA PRESS

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado este martes a dos años de prisión a un hombre que ha admitido haber agredido sexualmente a una mujer en Palma mientras dormía.

Fiscalía y defensa han llegado este martes a un acuerdo de conformidad y el condenado no entrará en prisión con la condición de no delinquir en los próximos cinco años y de que abone a la víctima una indemnización de 5.000 euros de los cuales ya ha adelantado 1.000.

La sentencia, avanzada oralmente, tiene en cuenta la reparación del daño, esto es que ya ha abonado parte de la indemnización y que se compromete a completarla, y las dilaciones indebidas, después de que la causa ha estado varios años paralizada.

Según ha reconocido el hombre, el 3 de septiembre de 2022 aprovechó que la víctima estaba durmiendo con su pareja en la misma vivienda para agredirla sexualmente.