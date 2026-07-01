Condenan a seis jóvenes que torturaron y tatuaron un pene en la cara a un discapacitado en Manacor

Archivo - Sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado 'in voce' a los seis jóvenes que torturaron y tatuaron un pene en la cara a otro joven con discapacidad en Manacor (Mallorca) en 2021.

La Sala les condena por un delito contra la integridad moral, un delito leve de lesiones y por un delito de coacciones.

El Tribunal les impone a cada uno de ellos cinco meses de prisión por el delito contra la integridad moral y 2.350 euros de multa por las lesiones y las coacciones.

Los procesados deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con un total de 18.160 euros. Tampoco podrán comunicarse con la víctima, ni aproximarse a menos de 250 metros.

La Sala considera que el perjudicado no pudo prestar válidamente su consentimiento a los castigos a los que le sometieron los procesados porque sufre una discapacidad del 38 por ciento.

Los jóvenes condenados participaron en un concurso inventado en el que vejaron a la víctima y le ocasionaron una situación gravemente humillante.

Le tatuaron un pene en la cara; un tatuaje similar en la zona facial derecha; le rasuraron y tatuaron las cejas; le tatuaron un sujetador en la zona torácica; le tatuaron la oreja derecha; le hicieron piercings; le inmovilizaron ambas muñecas con bridas; le quemaron los labios con pegamento; y le pincharon la planta y los dedos del pie.

El Tribunal les ha condenado por conformidad después de que los jóvenes han reconocido los hechos y han consignado previamente los 18.160 euros a fin de reparar el daño ocasionado a la víctima.

La Sala ha apreciado así que concurre en los acusados las circunstancias atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas. Según la Fiscalía, la causa permaneció paralizada por causa no imputable a los acusados entre el 21 de marzo de 2023 y el 8 de mayo de 2024, así como entre el 5 de junio de 2024 y el 11 de febrero de 2025. La sentencia escrita estará disponible en los próximos días.