Un conductor ebrio choca contra dos coches aparcados y acaba con su vehículo volcado y cruzado sobre la calle. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un conductor ebrio que chocó contra dos coches estacionados y que volcó su vehículo en la avenida Joan Miró.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo, sobre las 04.45 horas, en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido a la altura del número 336 de esta avenida.

La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) realizó las diligencias preventivas del siniestro, en el cual un turismo acabó volcado sobre la vía tras colisionar contra otros dos vehículos.

Según la inspección ocular y la investigación de los agentes, el turismo, conducido por un hombre de nacionalidad italiana de 25 años, circulaba en dirección a Calvià cuando en un momento dado colisionó de forma lateral contra un primer turismo que se encontraba estacionado.

A causa de este impacto, perdió el control y acabó chocando contra un segundo turismo aparcado en la zona.

Como resultado de este segundo impacto, el turismo del implicado acabó volcado de manera transversal, cortando de forma completa los dos carriles de circulación de la calzada.

Las pruebas de alcohol arrojaron un resultado positivo de 0,51 mg/l de aire espirado por lo que fue denunciado por la vía administrativa.