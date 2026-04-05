Un conductor ebrio se salta un semáforo, provoca un accidente con un herido y trata de evitar el alcoholímetro

Imagen de los dos coches accidentados en la calle 31 de Desembre. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre de 31 años que, supuestamente, conducía su vehículo ebrio, se habría saltado un semáforo en rojo, provocó una colisión que hirió a otro conductor e intentó escabullirse de las pruebas de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron sobre las 02.15 horas del pasado 28 de marzo en el cruce de las calles 31 de Desembre y Antoni Marquès, según ha informado la Policía Local en una nota de prensa.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, avalada por la declaración de un testigo, el investigado circulaba en dirección a las Avenidas cuando, al llegar a la intersección, adelantó a un vehículo por el carril derecho y cruzó la confluencia con el semáforo en rojo.

Esta infracción provocó que embistiera a otro turismo que circulaba de forma correcta por la calle Antoni Marquès con el semáforo en verde. A consecuencia del impacto, el conductor afectado sufrió policontusiones y un traumatismo en la pierna izquierda, por lo que necesitó ser trasladado en ambulancia a una clínica para recibir asistencia médica.

El conductor causante del siniestro presentaba síntomas evidentes de embriaguez y, a pesar de dar un resultado de 0,85 mg/l en una primera prueba indiciaria, se negó en rotundo a realizar las pruebas de etilometría legalmente establecidas.

Por estos hechos, se le informó de su condición de investigado por un presunto delito de negarse a someterse a las pruebas de detección de alcohol. Además, fue denunciado administrativamente al no respetar la fase semafórica. El atestado ha sido remitido a un juzgado de guardia.