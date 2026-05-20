Un conductor pierde el conocimiento y arrolla a una mujer en Sant Antoni

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta que circulaba por las calles de Sant Antoni de Portmany ha perdido el conocimiento y ha arrollado a una mujer que acababa de salir de su vehículo.

Los hechos, según ha informado la Policía Local de Sant Antoni, tuvo lugar sobre las 13.30 horas del martes en la calle París, en las inmediaciones de la estación de autobuses.

El conductor de la furgoneta sufrió una pérdida de conocimiento repentina y el vehículo continuó su marcha sin control hasta arrollar a una mujer que se acababa de bajar de su turismo para acceder a un aparcamiento.

La furgoneta colisionó contra el coche, desplazándolo aproximadamente 30 metros hasta salir de la calzada y caer a una cuneta.

Los policías sacaron al conductor de la furgoneta y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que recuperó las constantes vitales.

Los servicios sanitarios le trasladaron al Hospital Can Misses, donde quedó ingresado. La mujer atropellada resultó herida leve y no necesitó de atención hospitalaria.