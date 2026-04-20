Un conductor se salta un ceda al paso en Palma y deja heridos leves a una bebé de un año y a su padre

Un conductor se salta un ceda al paso en Palma y deja herida leve a una bebé de un año y a su padre - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un conductor se ha saltado un ceda al paso en Palma y ha dejado heridos leves a una bebé de un año y a su padre, quienes viajaban en otro vehículo que circulaba correctamente.

El accidente, según ha informado la Policía Local de Palma en sus redes sociales, tuvo lugar sobre las 16.45 horas de este sábado en la calle Robert Graves.

Un turismo no respetó una señal de ceda al paso en un cruce y fue embestido por otro que pasaba de forma correcta. El choque fue tan fuerte que el segundo vehículo salió proyectado y colisionó contra la esquina de un edificio.

En el interior del coche, que sufrió daños materiales muy graves, viajaban un padre con sus dos hijas menores, una de 18 meses y otra de siete años.

La bebé y su padre resultaron heridos leves y fueron trasladados a un centro hospitalario. La de siete años, por su parte, resultó ilesa. La Unidad de Vehículos de Accedentes (UVAC) del cuerpo municipal ha abrió una investigación para esclarecer los hechos.