La confianza empresarial baja en Baleares un 3,7% en el primer trimestre del año

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), ha bajado un 3,7% en el primer trimestre del año en Baleares.

Según Estadística, en el archipiélago el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se situó en el cuarto trimestre de este año en -5,8 puntos.

En toda España, el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) sube un 0,1% en el primer trimestre del año.