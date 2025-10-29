Conmemoran el Día en Recuerdo de las Víctimas del Franquismo y piden a Prohens que no derogue la ley de memoria

La Plataforma per la Memòria Democràtica conmemora el Día en Recuerdo de las Víctimas del Franquismo - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per la Memòria Democràtica ha conmemorado este miércoles, 29 de octubre, el Día en Recuerdo de las Víctimas del Franquismo en un acto en el que han reclamado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que no derogue la ley de memoria democrática.

Varias personas han acudido a la conmemoración en la plaza de Cort, en la que se ha leído un manifiesto para recordar a las más de 3.000 víctimas en Baleares y reafirmar el compromiso con la verdad, la dignidad y la defensa de la memoria democrática.

La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciado públicamente que el Govern hace tres años consecutivos que no conmemora esta fecha, tal y como establece la todavía vigente ley de memoria democrática.

En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo balear que "se replantee" la previsible derogación de la ley de memoria. "Nos acusan a nosotros de sectarios y nosotros defendemos los derechos, verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, sin hacer ningún tipo de distinción", ha remarcado.