El Consell aprobará antes de 2027 el techo máximo de vehículos que podrán circular por Mallorca con la regulación

Archivo - Vehículos circulando por la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca aprobará antes de final de año el techo máximo de vehículos que pueden entrar en la isla y de coches de alquiler para que la regulación entre en vigor antes de la próxima temporada de verano.

Así lo ha destacado el presidente insular, Llorenç Galmés, este miércoles en una rueda de prensa tras reunir a su equipo de gobierno para dar inicio al nuevo curso político, el último de esta legislatura.

Galmés defenderá el próximo 9 de septiembre la proposición de ley de regulación de la entrada de vehículos en Mallorca en el Parlament, dando inicio así a la tramitación del texto legislativo por la vía de urgencia.

La limitación de la entrada de vehículos es uno de los grandes proyectos que la institución insular prevé sacar adelante este último curso político. "Continuamos trabajando para que todo esté preparado para la próxima temporada turística", ha sostenido Galmés.

También ha subrayado que antes de que finalice este año el Consell comenzará las obras de la rotonda de la llegada a Palma desde la carretera de Sóller, al lado de la ITV, y el primer tramo del segundo cinturón de Palma.