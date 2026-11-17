El pleno del Consell d'Eivissa aprueba sus presupuestos - CONSELL D'EIVISSA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell d'Eivissa ha aprobado este martes, con el apoyo del equipo de gobierno, el presupuesto de la institución para 2027 que alcanza los 206,67 millones de euros.

Las cuentas aumentan en 26,85 millones respecto a 2026, un 14,93 por ciento más, y prevén reforzar los servicios públicos, atender el incremento de las necesidades asistenciales y continuar las infraestructuras en ejecución, según ha destacado el Consell en un comunicado.

El conseller de Presidencia, Hacienda, Gestión Económica y Deportes, Salvador Losa, ha defendido la propuesta y ha situado entre las prioridades la atención a las personas, el mantenimiento de los servicios públicos y la planificación de las actuaciones que necesita la isla. "Eivissa necesita más recursos para atender a una población que ha aumentado, mantener los servicios públicos y dar continuidad a las infraestructuras que tenemos en marcha", ha explicado.

En conjunto, más de 127,7 millones de euros se concentran en Bienestar Social, transporte público, Cultura, Educación, Bomberos, Deportes, Juventud, ayudas, transferencias y patrocinios, un dato que "resume bien el destino de los recursos: servicios y apoyo a la ciudadanía, prestados directamente por el Consell o a través de los ayuntamientos y las entidades", ha señalado Losa.

Desde el Consell han destacado que el departamento de Bienestar Social, Familia e Igualdad dispondrá de 45,46 millones de euros para servicios como la atención a la discapacidad, la protección de los menores, el Hospital Residencia Asistida Cas Serres y el apoyo a los ayuntamientos y las entidades sociales.

La dotación total de atención a menores alcanza los 12,9 millones de euros, 2,55 millones más que en 2026, e incorpora recursos para afrontar las necesidades derivadas de la llegada de menores extranjeros no acompañados y mejoras en el circuito tradicional de protección, como la concertación de plazas para evitar que los hermanos tengan que ser separados por motivos de edad.

Además, Bienestar Social dispondrá de 6,9 millones en transferencias corrientes, con 3,2 millones para los ayuntamientos y 3,7 millones para entidades y programas de atención social, menores, discapacidad e igualdad. En movilidad, el presupuesto destina 16,08 millones de euros al servicio de autobús y las bonificaciones. De esta cantidad, más de seis millones corresponden a mantener la gratuidad para los titulares de las tarjetas de transporte insular.

De manera adicional al presupuesto inicial, el Consell prevé incorporar tres millones de euros de remanentes para políticas municipales de vivienda.

Con esta aportación, la institución habrá puesto nueve millones de euros a disposición de los ayuntamientos durante la legislatura, ha afirmado el conseller. Entre las incorporaciones previstas también figuran 3,1 millones para reformar una vivienda destinada a la atención de mujeres y la Llar Eivissa, recursos adicionales para ayuntamientos y entidades sociales y ayudas para mejorar instalaciones deportivas municipales.

Los ingresos procedentes del Govern alcanzarán los 115,7 millones de euros, 5,6 millones más que en 2026, y representarán el 56 por ciento del presupuesto. Las cuentas incorporan también 6,4 millones del Impuesto de Turismo Sostenible para actuaciones en residuos, medio natural, lucha contra el intrusismo y recuperación de Cala d'en Serra.

Según ha afirmado la institución, el presupuesto incluye una previsión de préstamo de 28,2 millones de euros. Las inversiones previstas con cargo a este préstamo se podrán financiar con remanentes, convenios específicos, como el de carreteras, o nuevas fuentes de financiación que lleguen durante el ejercicio, con el objetivo de evitar tener que formalizarlo.

En su intervención, Losa ha recordado que la aprobación de las cuentas da paso al trabajo de ejecución y seguimiento. "Después corresponderá ejecutar, hacer seguimiento de los contratos, cumplir los plazos y rendir cuentas. Esta es también nuestra responsabilidad", ha concluido.