El Consell destina 750.000 euros a mejoras energéticas y a la renovación del auditorio de Costa Nord

La rehabilitación de Costa Nord incorpora mejoras energéticas y renueva el auditorio tras una inversión de 750.000 euros. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación del complejo Costa Nord, en Valldemossa, ha incorporado mejoras en eficiencia energética y la renovación integral del auditorio tras una inversión de 750.000 euros financiada a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, las obras han incluido la renovación de los equipos de climatización, las luminarias y el sistema de producción de agua caliente sanitaria para mejorar la eficiencia energética y adaptar el complejo al cambio climático.

También se ha instalado una planta fotovoltaica y un sistema de gestión automatizada para optimizar el consumo energético del recinto.

La reforma también ha incluido la remodelación del escenario y del 'backstage' para mejorar la capacidad del auditorio, la sustitución de la tarima del escenario y de los pavimentos del edificio, la instalación de asientos retráctiles y desmontables para aumentar la versatilidad del espacio y la renovación de los sistemas de sonido e iluminación.

El proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la línea de inversión destinada a la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Según el Consell, el objetivo de la rehabilitación es recuperar Costa Nord para acoger una programación cultural de ámbito internacional, compatible con las actividades socioculturales del municipio, así como consolidar el recinto como espacio para la celebración de iniciativas relacionadas con la sociedad, el medio ambiente y la Serra de Tramuntana.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado este viernes las actuaciones junto al alcalde de Valldemossa, Nadal Torres; el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard; el director insular para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas; y miembros de la corporación municipal.

Durante la visita, Galmés ha defendido que esta renovación supone "una apuesta estratégica" para recuperar "un símbolo del patrimonio turístico, cultural y social" de Mallorca y ha considerado que contribuirá a reforzar la oferta cultural y turística del municipio.