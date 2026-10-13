El Consell destina 800.000 euros a sufragar los costes del comercio de proximidad en Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell promueve bonos de 20 euros de descuento para apoyar al comercio y al producto de proximidad en Mallorca debido al incremento de precios derivado del conflicto en Oriente Medio.

La institución ha explicado este martes en un comunicado que la convocatoria, que empieza este miércoles y estará abierta durante 15 días hábiles, está dirigida a entidades y a personas físicas y jurídicas que sean titulares de tiendas o puntos de venta presenciales autorizados en Mallorca.

Así, podrán solicitar estas ayudas trabajadores autónomos, empresas, cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones con actividad económica, empresas de inserción, centros especiales de ocupación, cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación.

La línia de ayudas, dotada con 800.000 euros, permitirá que se incentive el consumo del producto de Mallorca, así como que se incrementen los ingresos de los comercios, "para ayudarlos a hacer frente a las subidas de precios de los suministros de energía y de los transportes provocados por la guerra del Oriente Medio".

Las personas que podrán adquirir los bonos deben ser mayores de 16 años y estar domiciliados en cualquier municipio de la isla. Cada bono de descuento tiene un valor de 20 euros, y cada persona puede disponer de un máximo de cinco bonos, sujeto a la disponibilidad prevista en la convocatoria.

Para aplicar el bono, el importe mínimo de las compras de productos incluidos en la convocatoria será de 40 euros y los consumidores deberán abonar la parte del importe no cubierta por el descuento.

La convocatoria incluye productos de Mallorca con denominación de origen o indicación geográfica protegida; productos con etiqueta de producto local, y productos con certificación ecológica del Consell Balear de la Producción Agraria Ecológica, entre otros.