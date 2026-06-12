El Consell destina cerca de 54 millones en subvenciones a los municipios de Mallorca para 2026 y 2027

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en rueda de prensa a 12 de junio de 2026. - EUROPA PRESS

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destinará un total de 53,76 millones de euros al Plan de Subvenciones de Inversiones Municipales para los ejercicios 2026 y 2027, una convocatoria que unifica las principales líneas de ayudas dirigidas a los ayuntamientos de la isla.

Según ha explicado este viernes en rueda de prensa el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, la nueva convocatoria agrupa las principales ayudas que hasta ahora se tramitaban por separado y tiene como objetivo simplificar la gestión administrativa de los municipios.

Asimismo, este plan permitirá a los consistorios conocer con antelación la cuantía que recibirán y decidir en qué destinar los fondos en función de sus necesidades, lo que facilitará una mejor planificación de las inversiones y de los recursos municipales.