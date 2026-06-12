El PSIB reprocha a Galmés su "triunfalismo" al anunciar inversiones que son una "obligación institucional"

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera. - PSIB

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha recriminado al presidente insular, Llorenç Galmés, su "triunfalismo" al anunciar el Plan de Obras y Servicios para 2026 y 2027, unas inversiones que son una "obligación institucional".

La socialista, quien ha valorado de forma "positiva" la partida de casi 54 millones de euros, ha considerado que la cifra es "lógica" si se tiene en cuenta que la institución tiene más remanentes de tesorería por el presupuesto que "no ejecuta en su totalidad".

"Es decir, hay más ahorros. Por lo tanto, es normal que se invierta más en los municipios. Solo faltaría", ha subrayado Cladera, quien en cualquier caso ha minimizado el incremento anunciado por Galmés.

Si en el bienio 2024-2025 las ayudas sumaron 52 millones de euros, ha indicado el PSIB en un comunicado, de cara a 2026-2027 solo se incrementa en dos millones la cuantía total, que se destinan a distribuir 35.000 euros entre los ayuntamientos para sus planes de eficiencia energética y accesibilidad.

"Lo ha que ha presentado el Consell de Mallorca es normal y lo celebramos, pero no debe ser motivo de ningún triunfalismo, porque no parte de cero", ha incidido Cladera.