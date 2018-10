El Consell firma un pacto con la ciudadanía contra "las violencias machistas"

Actualizado 23/11/2015 19:44:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha firmado junto a asociaciones, residentes y políticos un Pacto Ciudadano contra "las violencias machistas", como "un claro compromiso" de las instituciones y la sociedad civil para "detener a esta lacra social y concienciar firmemente que nadie puede ser solo un simple espectador".

La directora insular de Igualdad, Nina Parrón, ha abierto el acto exponiendo que la voluntad del Pacto, que se renovará anualmente, es "sensibilizar a todos de que las violencias machistas son un problema global" y que "nada cambiará sin el compromiso real de cada individuo".

Por su parte, la profesora de Psicología Básica de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Esperanza Bosch, ha destacado que "en el ámbito mundial el 38 por ciento de todas las mujeres asesinadas murieron a manos de sus parejas y el 42 por ciento ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja quedando gravemente lesionadas".

Además, Bosch ha subrayado que "muchas sufren depresión, problemas de abuso del alcohol, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos a raíz de estos maltratos y violencia machista".

Por este motivo, el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha asegurado que la institución no quiere quedarse al margen y ha explicado que se siente "muy orgulloso de ver como el Pacto se materializa, ya que los derechos de las mujeres no son un juego político y está claro que el modelo de masculinidad que se representa en estas situaciones no es tolerable".