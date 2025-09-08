El Consell firma con seis municipios de Mallorca un convenio para financiar las residencias con 3 millones de euros

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, con los alcaldes de seis municipios de Mallorca tras la firma del convenio - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha firmado este lunes un convenio con los ayuntamientos de Artà, Campos, Llucmajor, Santa Maria, Muro y Pollença que destina un total de tres millones de euros a financiar sus residencias municipales.

Esta inversión repercutirá directamente en la financiación de hasta 256 plazas residenciales, asegurando así que los centros dispongan de los recursos necesarios para mantener y reforzar su actividad.

"Esta inversión refleja nuestro compromiso con las personas. Es un paso importante que garantiza que las residencias municipales, un servicio esencial para que las personas mayores, cuenten con el apoyo económico y técnico necesario para ofrecer un servicio digno y de calidad", ha destacado Galmés quién también ha añadido que los ayuntamientos son clave para mantener la calidad de los servicios sociales en el territorio.

"Este esfuerzo económico del Consell de Mallorca permite reforzar la sostenibilidad de estos centros y mejorar las condiciones de las personas residentes y de los equipos profesionales que allí trabajan", ha declarado el presidente de la institución.

Se trata del primer convenio económico específico para residencias municipales impulsado por el Consell de Mallorca ya que, hasta ahora, los ayuntamientos tenían que gestionar y financiar los centros "sin ninguna ayuda".

Los alcaldes de los municipios firmantes han valorado la medida, que consideran un paso adelante para garantizar la equidad territorial y dar respuesta a "una realidad que a menudo supera las capacidades de los ayuntamientos". Han coincidido en que este convenio refuerza el modelo de proximidad y permite que las personas mayores puedan continuar viviendo y recibiendo atención en su pueblo.

La partida de tres millones de euros destinada a residencias municipales forma parte de los presupuestos de 2025. Con esta inversión, la institución insular reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente con los ayuntamientos para garantizar servicios sociales sostenibles, inclusivos y accesibles en toda la isla.

Con la firma de este convenio, el Consell de Mallorca ha remarcado que avanza en la consolidación de una red sólida de servicios residenciales que pone en el centro de las políticas públicas la gente mayor dependiente, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y la de sus familias.