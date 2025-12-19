El Consell homenajea a los trabajadores jubilados en 2025 y a los que cumplen 25 años en la institución insular - CONSELL DE MALLORCA

El Consell de Mallorca ha homenajeado a los trabajadores jubilados en 2025 y a los que cumplen 25 años en la institución insular.

En nota de prensa, el Consell ha informado que ha rendido homenaje al personal de la institución insular que se ha jubilado durante 2025 y a los trabajadores que hace 25 años trabajan en la casa.

El salón de plenos del Consell ha acogido el acto en el que el presidente Llorenç Galmés les ha agradecido "la dedicación y el compromiso con la institución y, especialmente, con la ciudadanía".

Galmés ha afirmado que "el Consell de Mallorca no sería lo que es sin la profesionalidad, el compromiso y la vocación de servicio de su personal". "Detrás de cada trámite, cada servicio y cada decisión, hay personas que han trabajado con rigor y responsabilidad pensando siempre en el bien común", ha añadido.

También han asistido al acto los consellers ejecutivos y los portavoces de los grupos políticos del Consell.

Un total 77 trabajadores del Consell y del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) han finalizado la etapa laboral durante el 2025 y ahora empiezan la jubilación. Asimismo, 105 miembros de la plantilla de funcionarios han cumplido 25 años trabajando en la institución insular.

El presidente les ha dirigido a todos ellos unas palabras, con las que les ha agradecido "la gran contribución a mejorar la calidad de vida de los mallorquines". "Como presidente del Consell, es un orgullo poder daros las gracias en nombre de la institución y de todos los mallorquines", ha afirmado, subrayando que "el mejor patrimonio del Consell son las personas que forman parte de él".

Todo el personal homenajeado ha recibido un obsequio durante el acto y el presidente Galmés les ha recordado que "siempre tendrán las puertas abiertas de esta casa, que es también la suya", además de desear unas felices fiestas y un feliz año nuevo a todo el personal del Consell.