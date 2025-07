El Consell de Ibiza aconseja no participar en las encuestas de una empresa sobre el modelo de tratamiento de residuos

IBIZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha aconsejado este martes a la ciudadanía no participar en las encuestas telefónicas que está llevando a cabo una empresa sobre el proceso participativo para decidir el modelo de tratamiento de residuos no peligrosos en la Isla porque "no tiene ninguna relación con el procedimiento oficial".

La institución insular considera las encuestas "una estafa" y ha lamentado que las preguntas podrían inducir a conclusiones erróneas. Por todo ello, recomienda no facilitar datos personales ni participar en las encuestas.