El Consell de Ibiza aprueba inicialmente sus presupuestos para 2026 que ascienden a 179,8 millones

IBIZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha aprobado de manera inicial los presupuestos de 2026 que ascienden a 179,8 millones de euros, un 24,35 por ciento más respecto al presente ejercicio.

El conseller insular de Gestión Económica, Salvador Losa, ha detallado que el presupuesto aumentará el próximo año en 35 millones en materia de inversiones, concertación de nuevos servicios y en ayudas y subvenciones.

En cuanto a nuevos servicios, Losa ha destacado la puesta en marcha de nuevos servicios sociales como el Centro Crisis 24 horas para atención a víctimas de agresiones sexuales o la concertación de atención a menores de 0 a 11 años, entre otros.

El conseller ha destacado el aumento de 35 millones procedentes en su gran mayoría del Govern, que aportará más de 110 millones de euros, 25 millones más en comparación con el ejercicio anterior.

CRÍTICAS DEL PSOE

Durante el pleno celebrado este viernes, el PSOE ha votado en contra de las cuentas al asegurar que se trata de "una chapuza repleta de irregularidades".

La portavoz del PSIB en el Consell, Elena López, ha criticado la eliminación de partidas para vivienda, la degradación de los servicios públicos y la "nefasta" gestión en áreas como transporte público o residuos. "El de 2026 es el peor presupuesto que han presentado nunca", ha criticado.

López ha reiterado que el gobierno insular está dejando una Ibiza "con más desigualdades, con peores servicios públicos. Una Ibiza con chabolismo y donde sólo los ricos pueden acceder a una vivienda".