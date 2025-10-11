El Consell de Ibiza corta la carretera del aeropuerto y suspende el servicio de transporte en toda la isla

Calles inundadas en Ibiza. Archivo. - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Ibiza ha cortado la carretera al aeropuerto y ha suspendido el servicio de transporte en toda la isla.

Según han informado desde el Consell en la red social 'X', la carretera al aeropuerto ha sido cortada completamente. Se ha dispuesto alternativa por la carretera de Sant Josep. No obstante, ésta se ha habilitado solo para desplazamientos estrictamente necesarios.

Además, por motivos meteorológicos, en estos momentos, se ha suspendido todo el servicio de transporte público en la isla de Ibiza.