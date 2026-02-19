El Consell de Ibiza pide convocar el Comité de Crisis de violencia de género tras la agresión en Sant Antoni

Archivo - Sede del Consell de Ibiza.
Archivo - Sede del Consell de Ibiza. - CONSELL DE IBIZA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 19 febrero 2026 13:16
IBIZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha pedido la convocatoria urgente del Comité de Crisis en materia de violencia de género para saber si el sistema Cometa funcionó correctamente en el caso de la mujer agredida por su expareja en Sant Antoni.

Desde el Consell han explicado que la consellera insular de Bienestar Social, Familia e Igualdad, Carolina Escandell, ha pedido a la Delegación del Gobierno en Baleares la convocatoria urgente del Comité.

La solicitud se ha realizado ante la preocupación institucional generada y para aclarar si el dispositivo de emergencia funcionó correctamente.

La consellera insular ha reiterado que se considera "necesario" que este Comité se convoque con urgencia ante la necesidad de analizar lo sucedido.

