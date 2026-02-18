Baleares pide aclarar si la víctima de la agresión machista de Sant Antoni estuvo desprotegida

Archivo - Una mujer sostiene una pancarta durante una manifestación contra las violencias machistas, a 25 de noviembre de 2022, en Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha solicitado una reunión a la Delegación del Gobierno en Baleares para aclarar si la víctima de la agresión machista de Sant Antoni sufrió algún tipo de desprotección.

El IbDona ha solicitado formalmente todos los datos relativos al caso para conocer si se registró alguna incidencia en el funcionamiento de las medidas de protección, tal y como ha denunciado la familia de la víctima.

La administración autonómica, en un comunicado, ha señalado que el objetivo de su petición de información es "conocer con rigor qué ha sucedido" y, en el caso de que se detecte cualquier error, "depurar las responsabilidades que correspondan".

El Govern, en esa línea, ha instado a la administración general del Estado a garantizar la seguridad y la protección efectiva de todas las víctimas de violencia machista.

El Ministerio de Igualdad ha asegurado este miércoles que el sistema de control telemático, instalado dado que al hombre detenido --expareja de la mujer-- le constaba una orden de alejamiento, funcionó correctamente.

El sistema, según Igualdad, registró y transmitió las señales previstas y la gestión realizada por los operadores de Sala Cometa fue continuada y conforme al protocolo, permitiendo que la intervención policial se produjera con la urgencia necesaria.

Desde el Ministerio han señalado que la orden de alejamiento que la mujer tiene en vigor es de 100 metros, una distancia reducida que, aun cumpliéndose desde el punto de vista operativo, limita el margen de reacción ante una aproximación repentina.

Es por ello por lo que el pasado 8 de enero solicitaron a la autoridad judicial que se ampliara la orden de alejamiento a 350 metros, que es la distancia mínima recomendable para que el sistema de seguimiento Cometa pueda asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación.

SEGUIMIENTO DE LOS HECHOS

La Conselleria ha condenado la agresión machista, ocurrida el pasado domingo y por la que el sospechoso ha sido detenido y enviado a prisión de forma provisional, en la que la mujer sufrió lesiones de gravedad por las que sigue hospitalizada.

También resultaron heridas, aunque de carácter leve, la madre y la hermana de la víctima.

El IbDona ha trasladado todo su apoyo tanto a la víctima como a su familia y a su entorno más cercano y ha asegurado que está realizado un seguimiento del caso, ofreciendo atención y asistencia en todo aquello que puedan necesitar, de la mano de la Oficina de la Mujer del Consell de Ibiza.