Igualdad afirma que el sistema de control telemático funcionó correctamente en la agresión machista en Ibiza

IBIZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha asegurado que el sistema de control telemático funcionó correctamente el pasado domingo cuando un hombre agredió a su expareja en Eivissa, sobre la que tenía una orden de alejamiento.

En un comunicado, han explicado que el sistema registró y transmitió las señales previstas y la gestión realizada por los operadores de Sala Cometa fue continuada y conforme al protocolo, permitiendo que la intervención policial se produjera con la urgencia necesaria.

Desde el Ministerio han señalado que la orden de alejamiento que la mujer tenía en vigor es de 100 metros, una distancia reducida que, aun cumpliéndose desde el punto de vista operativo, limita el margen de reacción ante una aproximación repentina.

Es por ello por lo que el pasado 8 de enero, desde Sala Cometa se había enviado un escrito a la autoridad judicial recomendado ampliar la orden de alejamiento a 350 metros, que es la distancia mínima recomendable para que el sistema de seguimiento Cometa pueda asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación por parte de Sala Cometa y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La alerta de entrada en zona fija (casa de ella) y en zona móvil (dispositivo de ella) entraron en la Sala Cometa. Desde este servicio se han hecho todas las comprobaciones oportunas para poder corroborar que el dispositivo ha funcionado correctamente, han subrayado.

Asimismo, el sistema telemático funcionó, registrando todas las señales y permitiendo una intervención policial urgente, han concluido.