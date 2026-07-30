El Consell inicia la declaración del trabajo artesanal con la palma como Bien de Interés Cultural Inmaterial

Palma, con autoridades del Consell al fondo - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha iniciado el expediente para declarar la obra de palma Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICIM), una figura de protección que reconoce el valor patrimonial de uno de los oficios artesanales más emblemáticos de Mallorca y garantiza la conservación de los conocimientos, técnicas y prácticas tradicionales vinculadas a esta manifestación cultural.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, la declaración protege el conjunto de saberes asociados a la elaboración artesanal de la palma a partir del garballó -Chamaerops humilis-, la única palmera autóctona de Baleares, e incluye el proceso tradicional, desde la recolección y preparación de la materia prima hasta el trenzado, la confección de las piezas, el vocabulario específico del oficio, las formas de transmisión del conocimiento y las expresiones culturales que han acompañado esta actividad.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, ha destacado que con esta incoación se da "un paso más" para preservar un legado que forma parte de la identidad de Mallorca y que ha pasado "de generación en generación gracias al esfuerzo y al conocimiento de los artesanos".

Asimismo, ha remarcado que se trata de la sexta declaración de bien de interés cultural inmaterial que impulsa el Consell durante esta legislatura, lo que considera que demuestra "el compromiso firme de la institución con la protección del patrimonio inmaterial de Mallorca".

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que proteger este patrimonio significa garantizar que los conocimientos y las técnicas que durante siglos han transmitido las artesanas y los artesanos puedan seguir vivos y llegar a las futuras generaciones.

La incoación del expediente responde a la solicitud presentada por la Associació Art de la Pauma al Parc Natural de Llevant, apoyada por los ayuntamientos de Artà, Capdepera y Pollença, así como por el Consejo Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial de Baleares.

La documentación técnica pone de manifiesto que la obra de palma constituye una de las manifestaciones más representativas del patrimonio inmaterial mallorquín y que su práctica está documentada desde la Edad Media, aunque existen evidencias arqueológicas que apuntan a un origen más antiguo, vinculado al aprovechamiento tradicional del garballó desde la época prehistórica.

Durante siglos la elaboración de la palma fue una actividad esencial para la economía de muchas familias y dio lugar a un importante tejido artesanal basado en la fabricación de capazos, sombreros, maletas, escobas y numerosos utensilios de uso cotidiano. La transmisión del oficio se realizaba en el ámbito familiar, donde las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la conservación y difusión de las técnicas artesanales, mientras que los hombres asumían las labores de recolección y preparación de la materia prima.

El expediente también reconoce el papel que desempeñan actualmente las asociaciones, escuelas, instituciones y nuevas generaciones de artesanos que trabajan para recuperar, enseñar y difundir este oficio, adaptándolo a los nuevos tiempos sin perder la esencia de una tradición centenaria.

La declaración pone también en valor la estrecha relación entre esta artesanía y el paisaje donde crece el garballó, especialmente en la sierra de Llevant y los extremos de la Serra de Tramuntana. El aprovechamiento tradicional de esta especie ha contribuido tanto a la conservación del paisaje y al mantenimiento de conocimientos ligados a la gestión sostenible del territorio.