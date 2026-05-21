El Consell instala placas fotovoltaicas en dos refugios, en el parque de Bomberos de Alcúdia y en el túnel de Génova

Refugio de Tossals Verds - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca está llevando a cabo cinco proyectos estratégicos en el marco del Plan de Inversiones para la Transición Energética de Baleares (Piteib), que consisten en nuevas instalaciones fotovoltaicas.

Las actuaciones que desarrolla la institución insular de la convocatoria de subvenciones por administraciones públicas combinan de energías renovables, eficiencia y movilidad eléctrica, ha subrayado el Consell en una nota de prensa.

En concreto, se trata de una instalación fotovoltaica en el refugio de Tossals Verds para autoconsumo con una potencia de 9,69 kWp, complementada con un sistema de almacenamiento de 43,2 kWh. Este proyecto cuenta con una subvención concedida de 24.800 euros.

Igualmente, con una ayuda de 20.800 euros, se desarrolla una instalación fotovoltaica en el refugio de Galatzó de 16,20 kWp con baterías de 26,20 kWh para optimizar la autosuficiencia energética.

Otros proyectos contemplan instalaciones de las mismas característias en el parque de Bomberos de Alcudia de 32,68 kWp junto con la electrificación de la flota mediante la adquisición de siete vehículos eléctricos; y en el túnel de Génova de 45,6 kWp con inversor de 81 kW conectada a red, junto con la incorporación de cuatro vehículos eléctricos.

Estas dos actuaciones cuentan con subvenciones concedidas de 90.000 euros y 65.000 euros para el parque y el túnel, respectivamente.

De la convocatoria de subvenciones para el fomento de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo en pérgolas y marquesinas en aparcamientos públicos o privados y puntos de recarga de vehículo eléctrico se ha llevado a cabo el proyecto de instalación fotovoltaica sobre marquesinas de aparcamiento en el polideportivo de Sant Ferran con una potencia de 99 kWp, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléctricos de 22 kW. La subvención es de 119.700 euros en este caso.

La institución insular ha resaltado que estos proyectos representan un modelo integral de transición energética aplicado al sector público, alineado con los objetivos europeos de sostenibilidad, descarbonización y resiliencia.