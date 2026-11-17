Archivo - Miles de personas protestan con carteles durante la manifestación del 8M en Palma. - Tomás Moyá - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) han firmado un protocolo para mejorar la colaboración entre ambas instituciones y así ofrecer información sobre los diferentes recursos disponibles para las víctimas de la violencia machista.

Los encargados de firmar el acuerdo este martes han sido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el decano del Icaib, Martín Aleñar.

El objetivo facilitar que los profesionales de la abogacía conozcan los recursos especializados que el Consell de Mallorca pone a disposición de las víctimas, para favorecer la coordinación entre la asistencia jurídica y los servicios de atención, acompañamiento y recuperación.

En este sentido, el protocolo prevé que el colegio incorpore a los programas formativos del turno de oficio, relacionados con la violencia contra las mujeres y los menores, un espacio específico para dar a conocer los servicios de la Red de Atención a las Violencias Machistas del Consell de Mallorca.

Estas sesiones contarán con la participación de profesionales de la institución insular, que explicarán el funcionamiento de los diferentes recursos disponibles y la atención que ofrecen. De esta manera, los abogados, especialmente los que se incorporan al turno de oficio, conocerán directamente los servicios a los que pueden acudir las víctimas durante su proceso de atención y recuperación.

La Red de Atención a las Violencias Machistas del Consell de Mallorca dispone de diferentes servicios especializados, entre los que se encuentran el Centro de Información de la Mujer --que este año ha atendido a unas 850 mujeres--, el Servicio de Atención Psicológica y el Servicio de Atención Jurídica.

También incluye el Centro Libertas, destinado a la atención de víctimas de violencia sexual, y diversos recursos de acogida, como Casal Ariadna, Proyecto Aurora, Camí Violeta y Casa Violeta.

El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por acuerdo entre las partes, y prevé la constitución de una comisión de seguimiento que se reunirá, como mínimo, una vez al año para valorar las actuaciones que se hayan llevado a cabo.

Galmés ha resaltado que este acuerdo se firma con la vista puesta en el 25N, Día Internacional contra las Violencias Machistas, por lo que se busca de concienciar a la población de que se vive una "lacra muy grave" que afecta a las mujeres, con 44 mujeres asesinadas en España en este año.

De esta manera, se busca que las mujeres "no estén solas" en ningún momento y puedan conocer los recursos, servicios y contar con el acompañamiento de los profesionales de la abogacía, que podrán conocer los recursos del Consell.

Aleñar ha subrayado que el Icaib esta a disposición de la sociedad para "paliar esta lacra" y espera que el acuerdo sirva para mejorar los servicios que presta la abogacía a estas víctimas.

Preguntado por el posicionamiento de Vox que no suele apoyar los actos reivindicativos del 25N pero forma parte del gobierno en el Consell de Mallorca, Galmés ha recalcado que son dos partidos con "idearios diferentes" y distintos equipos de personas.

Aún así, ha recalcado el compromiso "claro, manifiesto y contundente" del Consell para erradicar la lacra de la violencia machista, algo que ha destacado con el aumento del 30 por ciento en el presupuesto en el departamento de Familias en esta legislatura.

Al acto también han asistido el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster; la directora insular de Familias, Ana Ferriol; la vicedecana del Icaib, Carmen López, y el diputado segundo de la Junta de Gobierno del Icaib, Salvador Perera.