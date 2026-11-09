El Consell de Mallorca aborda la posible vinculación de bandas juveniles con la explotación sexual infantil

La Comisión Insular para la Prevención y la Atención a Víctimas de Explotación Sexual Infantil y Adolescente de Mallorca reunida. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Insular para la Prevención y la Atención a Víctimas de Explotación Sexual Infantil y Adolescente de Mallorca (ESIA) ha abordado este lunes la intervención policial ante la posible vinculación de bandas juveniles con la explotación sexual, los protocolos de actuación en los centros de protección y la implantación del modelo 'Barnahus'.

El conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha destacado durante la reunión la importancia de la cooperación conjunta de las administraciones y los profesionales que intervienen en la protección de la infancia y la adolescencia.

Aun así, ha reivindicado procedimientos de actuación compartidos que permitan detectar situaciones de riesgo y establecer las pautas de intervención.

Según ha señalado el Consell de Mallorca en un comunicado, la reunión ha abordado la intervención policial ante las bandas juveniles y su posible vinculación con la explotación sexual. Un representante de la Policía Nacional ha expuesto este fenómeno y las actuaciones policiales en este ámbito.

Otro de los temas ha sido la protección de los niños y adolescentes que viven en centros residenciales, con la presentación del protocolo de actuación en los centros de protección.

También se han expuesto las actuaciones del grupo de trabajo para la implantación del modelo 'Barnahus'. La sesión ha incluido, además, la presentación de la actualización de la instrucción de servicio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) dirigida a sus profesionales.

El modelo establece las pautas de notificación, comunicación e intervención cuando se detectan indicadores de sospecha o evidencias de violencia sexual infantil y adolescente.

Finalmente, se ha presentado el vídeo 'Familias que cambian vidas. Vidas que cambian familias', donde los consellers del Consell de Infancia y Adolescencia del IMAS piden promover el acogimiento familiar.