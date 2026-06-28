El Consell de Mallorca abre una convocatoria de ayudas para mejorar la autonomía de los mayores con hasta 375.000 euros

Cartel informativo de las ayudas a mayores para la promoción de la autonomía personal. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha abierto la convocatoria de ayudas económicas para mejorar la autonomía personal de las personas mayores correspondiente a 2026, dotada con una partida inicial de 275.000 euros y con la previsión de poder ampliarla hasta alcanzar los 375.000 euros, si la demanda lo requiere.

Esta línea de ayudas está destinada a personas de 65 años o más empadronadas en Mallorca con una antigüedad mínima de dos años y tiene como objetivo financiar la adquisición de aparatos y productos que permitan mejorar la recuperación física o sensorial, suplir limitaciones funcionales y facilitar el desarrollo de la vida diaria, según ha detallado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La convocatoria cubre gastos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 para la adquisición de un único bien subvencionable por persona solicitante.

Entre los conceptos incluidos hay productos de apoyo técnico, como audífonos, gafas, lentillas, prótesis dentales u oculares, férulas y otros dispositivos de comunicación, así como ayudas de movilidad, entre las que figuran sillas de ruedas, andadores, camas adaptadas, grúas, barandillas, elevadores o sillas de ducha.

El conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que estas ayudas tienen una incidencia "directa" en la vida cotidiana de las personas mayores, porque no se trata solo de subvencionar un aparato, sino de "facilitar que puedan mantener su autonomía, ganar seguridad y desarrollar su día a día con mayor calidad de vida".

Asimismo, ha subrayado también que el Consell de Mallorca mantiene el compromiso de llegar hasta los 375.000 euros, si es necesario, porque es una convocatoria "útil, esperada y pensada para dar respuesta a necesidades concretas de las personas mayores de la isla". En este sentido, ha remarcado que el objetivo del IMAS es "poner los recursos públicos al servicio de las personas y facilitar que tengan a su alcance los apoyos que necesitan para vivir mejor".

Las personas interesadas pueden presentar la solicitud hasta el 27 de julio presencialmente en las oficinas de registro del IMAS, en el Registro General de la calle General Riera, en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de la calle Pere Dezcallar i Net de Palma, en los centros comarcales de Inca y Manacor, así como en cualquier registro oficial de las administraciones públicas. También se pueden presentar de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Consell de Mallorca.

Esta convocatoria se enmarca en las políticas sociales del Consell de Mallorca para "reforzar la autonomía personal y el bienestar de las personas mayores". El IMAS consolida así una línea de apoyo económico individual orientada a "dar respuesta a necesidades concretas y a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de Mallorca", ha sostenido.