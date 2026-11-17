El Consell de Mallorca adjudica 178.000 euros en subvenciones a 42 entidades para mejorar la gestión de cotos de caza - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha adjudicado un total de 178.031 euros en subvenciones a 42 entidades destinadas a financiar actuaciones socioambientales, mejorar la gestión de los cotos de caza y adquirir equipamientos vinculados a la actividad cinegética.

La institución insular ha explicado este martes en un comunicado que esta convocatoria contempla dos líneas de ayudas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran sociedades de cazadores, clubes, federaciones y fundaciones.

La primera línea, dotada con 140.000 euros, está destinada a financiar actuaciones socioambientales, como la instalación de bebederos y comederos, repoblaciones de especies cinegéticas, la vigilancia y gestión ambiental de los cotos, así como actividades de formación, divulgación y promoción de la caza tradicional y las razas autóctonas. El importe máximo subvencionable por entidad es de 4.500 euros.

Por su parte, la segunda línea, con una dotación de 80.000 euros, está destinada a la adquisición de bienes y equipamientos relacionados con la gestión cinegética, como herramientas agrícolas, remolques, emisores de radioseguimiento, abrevaderos y comederos, entre otros. En este caso, el importe máximo subvencionable por entidad es de 7.000 euros.

Con la resolución de esta convocatoria, cuyo periodo subvencionable comprende las actuaciones realizadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, un total de 42 entidades de Mallorca resultan beneficiarias de las ayudas destinadas al desarrollo de actuaciones de gestión ambiental, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos cinegéticos de la isla.