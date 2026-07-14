El Consell de Mallorca adjudica un nuevo estudio de capacidad de carga para determinar un tope de vehículos en la isla

Archivo - Vehículos circulando en un tramo de la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha adjudicado a Movilidad & Transporte Asesores SL (MOVyTRANS) la redacción de un nuevo estudio de capacidad de carga que permitirá determinar el máximo de vehículos que puede asumir la isla, de acuerdo a la ley en tramitación en el Parlament.

La institución insular ha resaltado que este informe es una pieza "clave" para el desarrollo de la futura normativa que regulará la entrada de vehículos en Mallorca a partir del verano que viene, de acuerdo con la Proposición de ley aprobada por el Pleno del Consell de Mallorca el pasado 5 de junio.

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha explicado que las aportaciones de este estudio serán las que se emplearán para fijar los máximos anuales o bianuales, mediante un acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca.

El estudio, que se ejecutará en un plazo de tres meses, establecerá los criterios técnicos que servirán para fijar el número máximo de vehículos que podrán acceder a la isla a través de sus puertos, así como el límite de turismos de alquiler.

Estos datos saldrán de la evolución y de la recopilación de datos de intensidad media diaria (IMD) de la red viaria de Mallorca, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), las navieras, la Dirección General de Tráfico (DGT) y del Govern.

La empresa adjudicataria, MOVyTRANS, cuenta con una gran experiencia en la realización de estudios de movilidad en toda España. Ha colaborado con otras administraciones públicas y entidades privadas, entre las que se encuentran el Consell d'Eivissa, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, los ayuntamientos de Logroño y Zaragoza, y el Real Madrid, entre otros, en la elaboración de estudios vinculados a la movilidad. De hecho, fue la empresa que hizo el estudio de capacidad de carga para que el Consell d'Eivissa pudiera fijar su cupo de entrada de vehículos.

El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha apuntado que el estudio determinará la cantidad de vehículos que podrán llegar a Mallorca y fijará un máximo para el número de coches de alquiler.

Además, ha remarcado que en el Consell "no ha parado de trabajar" para que, una vez aprobada la ley por parte del Parlament, la regulación de entrada de vehículos pueda entrar en vigor "inmediatamente".

"La prueba de ello es la adjudicación de este estudio de carga para tener los datos y fijar los topes de vehículos o los convenios con navieras y con la APB, que se firmarán en los próximos meses. El Consell de Mallorca trabaja para reducir la saturación de las carreteras y se confía en que la ley dé buenos resultados, como ha sucedido en Eivissa, que han conseguido reducir 35.000 coches en un solo año", han alegado.

Los datos de este análisis permitirán comparar el estado actual de las carreteras de Mallorca con los resultados obtenidos en el primer estudio de carga realizado por el Consell de Mallorca.

Aquel estudio determinaba que en 2023 entraron en la isla casi 380.000 vehículos, una cifra que representa un incremento del 108% respecto a los vehículos que llegaron en 2017, año en que circularon por la isla fue de más de 834.000 automóviles.

Este dato que contrasta con los casi 957.000 coches que circularon en 2023 por las carreteras de Mallorca la semana punta del mes de agosto. Por ello, según este estudio, sobrarían entre 90.000 y 120.000 vehículos, si se toma como referencia el año 2017.