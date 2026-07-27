El Consell de Mallorca ampliará la tercera edición de 'Cultura en vena' hasta el 17 de septiembre

Cabot en su concierto de 'Cultura en vena'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca mantendrá activa la tercera edición de 'Cultura en vena' hasta el próximo 17 de septiembre en el Centro Cultural La Misericòrdia con un programa que combina música, artes escénicas, literaturas y actividades familiares.

Según ha afirmado en un comunicado la institución insular, las primeras semanas de programación han funcionado "muy positivamente". La vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, ha asegurado que el proyecto "crece y se consolida" año tras año y ha recordado que todas las actividades son gratuitas y se desarrollan al aire libre.

La novedad de este año, el 'Principal a la fresca', ha contado con cuatro funciones del 13 de junio al 5 de agosto que han agotado las entradas del Pati de les Dones.

Por otro lado, también se han programado conciertos de la mano de Bruno Sotos, Cabot y Pablo Alegría. La programación musical continuará durante el mes de agosto y principios de septiembre con cuatro actuaciones más: Aina Mateu Trio (1 de agosto), Maria Antònia Roses (8 de agosto), Toc de Crida (22 de agosto) y Guitarró Esqueixat (5 de septiembre).

Entre las actividades familiares han destacado talleres creativos, espacios sensoriales o un bingo musical. Durante las próximas semanas a las 19.00 horas el programa continuará con un taller de llaveros (7 de agosto), un espacio sensorial (14 de agosto), un cuentacuentos (21 de agosto), un taller de chapas personalizadas (28 de agosto) y un espectáculo de animación infantil (4 de septiembre).

El 'Bibliojardín', que ya ha contado con varias sesiones, también se ampliará a las 18.30 horas con 'La caixa de les espurnes' (6 de agosto), 'Sa bubota blanca' (20 de agosto), 'El descobriment de la buganvíl·lia' (3 de agosto) y 'En Floquet i na Zoe a la recerca de l'hivern' (17 de septiembre).