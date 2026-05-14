El Consell de Mallorca aprueba 261 propuestas de resolución derivadas del debate de política general

Minuto de silencio en el pleno del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves un total de 261 propuestas de resolución derivadas del último debate de política general.

Según ha informado la institución insular, los grupos que dan apoyo al gobierno, PP y Vox, han planteado 183 propuestas de resolución, de las cuales se han aceptado 169, es decir, el 92,3% del total. Con respecto a los grupos de la oposición, han presentado 351 propuestas, de las cuales se han aprobado 92, es decir, un 26,2%.

Por grupos, el PP ha presentado 103 propuestas y se han aprobado todas; el 32% de estas se han aprobado por unanimidad. El grupo Socialista ha presentado 175, de las cuales se han aceptado 38. Vox ha presentado 80 propuestas de resolución, de las cuales el pleno ha aprobado 66.

MÉS per Mallorca ha presentado 118 propuestas, de las cuales 27 han obtenido un sí. En último lugar, El PI ha presentado 58 propuestas, de las cuales 27 han salido adelante.

Respecto a las propuestas del PP, la portavoz, Núria Riera, ha destacado el apoyo unánime recibido por gran parte de ellas. En este sentido, los 'populares' han subrayado el impulso a iniciativas para reforzar las políticas de vivienda, seguir reclamando un nuevo convenio de carreteras con el Estado, avanzar en la regulación de la inmigración ante la falta de planificación del Gobierno central, impulsar la musealización de Sa Fàbrica Nova de Sóller y desarrollar la futura Ley de la Serra de Tramuntana, entre otras.

"Antes se presentaban pocas propuestas, pactadas entre socios y con poca ambición. Hoy el Consell tiene un gobierno que presenta iniciativas, escucha y busca acuerdos", ha resaltado.

MINUTO DE SILENCIO

El pleno, por otra parte, ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de Joan Gaspar Vallori, secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, regidor en este Ayuntamiento y exdirector insular de Turismo en la anterior legislatura, que falleció recientemente.

"Su pérdida ha dejado un vacío y una tristeza irreparables entre amigos y familiares", ha afirmado el presidente insular, Llorenç Galmés.